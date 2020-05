Atriz Daisy Lúcidi é internada após ser diagnosticada com coronavírus

Não ao lockdown em Manaus

A atriz Daisy Lúcidi, de 90 anos, testou positivo para coronavírus e está internada em um hospital, no Rio de Janeiro. O estado de saúde da atriz é delicado e segundo o site UOL, ela está no hospital desde 25 de abril.

“Gostaria, em nome da família, de pedir a todos os amigos e fãs da minha avó, Daisy Lucidi, que mandem boas vibrações para que ela consiga se recuperar dessa terrível Covid 19. No momento ela se encontra em estado grave mas com situação clínica estável, respirando por aparelhos no CTI do Hospital São Lucas. Pedimos orações a todos, temos esperança!”, disse Cacau Mendes, neto de Daysi.