Aterro sanitário de Manaus tem reforço de máquinas para aterrar resíduos

Manaus/AM – A frota de máquinas a serviço da Prefeitura de Manaus no Aterro Sanitário Municipal, localizado no quilômetro 19, da AM–010 (Manaus - Itacoatiara), ganhou nesta quinta-feira, 14/5, o reforço de mais dois tratores-esteira novos, de modelo D6T Caterpillar, ampliando a frota de equipamentos utilizados no serviço de aterramento de resíduos. O reforço do trabalho no aterro acontece no momento em que o município direciona toda sua estrutura e recursos ao combate do novo coronavírus.

O custo total dos novos equipamentos foi de R$ 1,60 milhão, e os mesmos foram adquiridos pelas empresas concessionárias da coleta domiciliar, que atuam dentro do aterro municipal, Marquise Ambiental e Tumpex e entregues ao município para serem utilizados no serviço dentro do complexo. “Os novos equipamentos fazem parte do processo de renovação da frota, movimento previsto no contrato de prestação de serviços que o município mantém com as empresas concessionárias”, explicou o titular da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp), Paulo Farias.

Para o secretário, a chegada de novos equipamentos agrega mais eficiência e dá mais fôlego ao serviço no aterro. “Os tratores novos chegam no momento em que todos os esforços da Prefeitura de Manaus convergem ao enfrentamento da Covid-19, e é importante fortalecer os serviços de limpeza, inclusive no que se refere à destinação final”, destacou.

Desde o ano passado, as empresas concessionárias têm renovado a frota de caminhões da coleta domiciliar. No último mês de março, 14 novos carros foram entregues pela Tumpex, completando a renovação dos 27 carros da sua frota, a serviço de Manaus. Em 2019, a Marquise já havia entregado 23 carros novos automáticos para a coleta domiciliar da Prefeitura de Manaus