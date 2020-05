Associação pede pagamento de adicional de insalubridade aos policiais e bombeiros militares durante pandemia

Coronavirus já entrou dentro de casa

Manaus/AM - A Associação dos Subtenentes e Sargentos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (ASSPBMAM), entrou com mandado de segurança no Tribunal de Justiça do Amazonas (TJ-AM) pedindo o pagamento de adicional de insalubridade aos policiais e bombeiros militares que estão trabalhando de forma ostensiva nas ruas e nas demais linhas de frente ligadas ao serviços médicos de prevenção da categoria. A ação seguiu o exemplo do que já ocorreu na Bahia, e a decisão foi favorável ao pedido.

A ASSPMMAM afirma que o pedido garante aos profissionais da segurança pública o respaldados e possam, também, prover a aquisição de equipamentos e remédios para se prevenir, em vista do alto risco de contágio de infestação durante os turnos de trabalho.

A Associação está efetivando ações como esta, para beneficiar a classe, por estar preocupada e atenta às necessidades de se colocar ao lado dos agentes públicos, visando sempre a melhoria e a segurança na prevenção dos policias e bombeiros militares, durante a pandemia do novo coronavírus.