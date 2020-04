Associação Brasileira de Coreanos doa 4 mil máscaras para hospital em Manaus

MPF X Aleam, a saúde padece de orgulho

Manaus/AM - A Prefeitura de Manaus recebeu nesta segunda-feira (27), a doação de 4 mil máscaras da Associação Brasileira de Coreanos, por intermédio do Fundo Manaus Solidária e da campanha #ManausSolidária. Os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) serão doados ao hospital de campanha municipal Gilberto Novaes, na zona Norte; aos servidores que atuam na assistência social; e ao público atendido nas cozinhas comunitárias do município, administradas pela Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc) e também aos servidores da Secretaria Municipal de Comunicação (Semcom).

As máscaras foram entregues pelo presidente da Associação Brasileira de Coreanos no Brasil, Nelson Hong, e pelo representante local da associação, Thiago Lee. A iniciativa também acontece em São Paulo, onde está sediada. Lá foram contempladas Unidades Básicas de Saúde, a Santa Casa de São Paulo, o hospital de campanha montado no estádio do Pacaembu e o hospital israelita Albert Einstein.

De acordo com Nelson Hong, a associação é formada por 20 empresários que, motivados pela pandemia da Covid-19, decidiram se mobilizar e contribuir na luta contra a doença causada pelo novo coronavírus. Ainda segundo ele, o Consulado da Coreia no Brasil está sendo contatado, pela associação, para formalizar um pedido de ajuda ao país com a doação de respiradores e de kits de teste.



“Nós esperamos estar ajudando com essa contribuição e, se posteriormente houver uma necessidade mais específica, estamos à disposição para ajudar”, ressaltou Hong.

O representante da associação em Manaus, Thiago Lee, se colocou à disposição para intermediar os esforços entre a prefeitura e a associação de coreanos no que for possível.

“Moro em Manaus e faço um trabalho com pessoas indígenas aqui. Em meio a toda essa situação de pandemia e sabendo que o presidente Hong estava doando máscaras em São Paulo, fiz o pedido. Ele trouxe e estamos distribuindo nos hospitais do Estado e do município. É uma pequena coisa, mas desejamos que possa ajudar o povo que sofre com essa doença”, destacou.

Em nome do prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto e da presidente do Fundo Manaus Solidária, a primeira-dama Elisabeth Valeiko Ribeiro, a vice-presidente do Manaus Solidária, Mônica Santaella, agradeceu a iniciativa e ressaltou a importância da união de todos no enfrentamento à Covid-19.

“Agradeço, em nome do nosso prefeito e da nossa primeira-dama, à Associação Brasileira de Coreanos por essa doação. Só com a união de todos, da população, da sociedade civil organizada, da iniciativa privada e do poder público é que vamos conseguir passar por esse momento difícil e, se Deus, quiser vencer”, pontuou.

Doações

A campanha #ManausSolidária, capitaneada pelo Fundo Manaus Solidária, motiva a doação de bens de primeira necessidade para pessoas em situação de vulnerabilidade social; de produtos e Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e ainda de recursos financeiros para serem aplicados no hospital de campanha municipal Gilberto Novaes.

As doações físicas podem ser entregues diretamente no drive-thru solidário montado no estacionamento da sede da Prefeitura de Manaus, de 9h às 13h, de segunda a sexta-feira, e as doações em dinheiro podem ser feitas no Banco do Brasil, agência: 3563-7; conta corrente: 10.483-3 PMM/Doação Covid-19. O CNPJ é 04.365.326/0001-73.

O acompanhamento de toda a movimentação bancária estará disponível nos sites www.manaussolidaria.org e https://covid19.manaus.am.gov.br.