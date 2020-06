Assistência a município é reforçada durante pandemia de coronavírus no Amazonas

A Operação Apneia, do MPE, e o direito da sociedade respirar

Manaus/AM - Em viagem ao município de Humaitá, na manhã desta quinta-feira (11), o governador Wilson Lima esteve no Hospital Dra. Luiza da Conceição Fernandes, que recebeu da Secretaria de Saúde (Susam) equipamentos e insumos para a montagem de três Unidades de Cuidados Intermediários (UCIs) para pacientes confirmados ou suspeitos de Covid-19. Ao todo, o Estado enviou à unidade três respiradores, três monitores, um desfibrilador, além de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e vacinas de rotina.

Desde o início da pandemia, também foram destinados a Humaitá mais de 100 mil EPIs e 2,2 mil testes rápidos para Covid-19, além de recursos do Fundo de Fomento ao Turismo, Infraestrutura, Serviços e Interiorização do Desenvolvimento do Amazonas (FTI).

O Governador afirmou ainda que vai repassar ao município R$ 1, 2 milhão através do FTI.