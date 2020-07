Asfaltamento em distrito do Careiro vai custar R$ 1,93 milhão

A ‘LISTA DOS 8’ e o impeachment do governador Wilson Lima

Manaus/AM - A Costaplan Construção Ltda é a empresa que ganhou licitação para pavimentar o distrito do Purupuru, no município do Careiro/AM, e a homologação da tomada de preços nº 006/2020 foi feita pelo prefeito daquele município, Nathan Macena de Souza.

O despacho homologatório está publicado no Diário Oficial dos Municípios, edição desta quarta-feira, dia 29, e garante à Costaplan faturamento de R$ 1,928 milhão pelo serviço no distrito Purupuru.