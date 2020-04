Arthur Neto anuncia hospital de campanha em parceria com empresa privada e oferece ajuda ao governo

Empresas da ZFM só lamentam, demitem e não ajudam no combate a Covid 19

Manaus/AM - O prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, anunciou na noite deste domingo (12) que um novo hospital de campanha, que terá parceria com a empresa Samel, deverá ser entregue em breve. A unidade de saúde será no bairro Lago Azul, na Zona Norte da capital, onde iria funcionar uma escola municipal.

As informações foram repassadas durante live para uma TV local, onde o prefeito ressaltou que a população irá se surpreender com rapidez da obra e com o gerenciamento da unidade feita pelo grupo Samel, que adotará o protocolo de enfrentamento ao Coronavírus usado em seus hospitais particulares. A ajuda da iniciativa privada será uma forma de minimizar custos e combater a propagação da doença.

O novo hospital contará com 144 leitos, 32 UTI’s e já está em fase de colocação de equipamentos. “Vai assustar a rapidez com que vamos entregar o hospital”, afirmou o prefeito.

Foi anunciado também o funcionamento de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) próximo ao hospital alugado pelo Governo do Amazonas, nas dependências da Universidade Nilton Lins, que deverá servir de triagem para pessoas que estejam com suspeitas do Covid-19 e casos ‘mais leves’. Já duas das UBS’s móveis da prefeitura, deverão dar o mesmo apoio no hospital de campanha municipal. As 14 Unidades Básicas que já trabalham em horários estendidos deverão continuar com o atendimento.

Ajuda ao Governo

Arthur disse ainda em entrevista, que 263 técnicos de enfermagem e 100 enfermeiros do município estão disponíveis para ajudar nas ações do Governo do Amazonas.

Recomendação da Justiça

Prefeito ressaltou que os Equipamento de Proteção Individuais (EPI’s) que foram recomendados como essenciais pela Justiça, também estão a disposição.