Arthur anuncia construção de hospital de campanha para pacientes com coronavírus em Manaus

Coronavírus já pode estar dentro de casa

Manaus/AM - O prefeito Arthur Neto, anunciou nesta quarta-feira (8), que vai construir um hospital de campanha em tempo recorde para atender pacientes infectado com coronavírus na capital.

A estrutura será construída no bairro Lago Azul, e deve contar com uma UBS como centro de triagem. O objetivo é desafogar o sistema de saúde e as UTIs que estão lotadas tanto na rede pública, quanto na rede privadas.

O prefeito não especificou quando o hospital de campanha será entregue, mas garantiu que ele será o mais rápido possível. A princípio, ele contará com 100 leitos, mas a ideia é ampliá-lo.

Alguns equipamentos como um tomógrafo já foi adquirido e outros aparelhos de precisão estão em processo de compra.