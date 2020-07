Arrecadação do Amazonas cresce mais de 8% em seis meses, diz deputado

Fugir de Cila para cair em CARíbdis

Manaus/AM - Apesar da crise provocada pelo novo coronavírus, o Amazonas arrecadou nos primeiros seis meses do ano R$ 9,48 bilhões, o que representa um aumento de 8,02%, em comparação ao mesmo período de 2019, quando foram arrecadados R$ 8,78 bilhões.

Os dados foram divulgados pelo deputado Serafim Corrêa (PSB) na sessão online da Assembleia Legislativa do Amazonas (ALE-AM), desta quarta-feira, 1º, que comemorou o aumento dos números, mas vê com preocupação a forma como os recursos são gastos pelo governo do Estado.

“Houve um aumento na arrecadação, em seis meses, de R$ 704,63 milhões, o que significa dizer que crescemos 8,02%. Isso é sensacional. O governo do Estado está nadando em dinheiro. Esta é a realidade”, disse Serafim.

Problema com despesas

Ainda segundo o deputado, através dos trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Saúde da ALE-AM, presidida pelo Delegado Péricles (PSL), com relatoria de Fausto Júnior (PRTB) e como demais membros Wilker Barreto (Podemos), Dr. Gomes (PSC) e Serafim, foi comprovado que o problema está do lado da despesa.

“Esse dinheiro, que é arrecadado com muita competência pela Sefaz [Secretaria de Estado de Fazenda] do AM, está se esvaindo pelo ralo. Importante dizer que a CPI foi, praticamente, um mateiro. Nós fomos na frente abrindo caminho e aí o MPF [Ministério Público Federal], Polícia Federal, STJ [Superior Tribunal de Justiça] vieram pelo mesmo caminho que nós abrimos”, concluiu Serafim.