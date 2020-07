Armados com faca, dupla toca terror no ônibus da linha 651 em Manaus

Sobre o ‘atentado’ ao apresentador da Rede Diário

Manaus/AM - Dois homens ainda não identificados, tocaram o terror no ônibus da linha 651, na noite de sexta-feira (24), na zona Leste de Manaus.

De acordo com a polícia, os suspeitos subiram no ônibus na alameda Cosme Ferreira, no bairro Coroado, na Zona Leste e logo em seguida anunciaram o assalto portando uma faca. Eles ordenaram que o motorista desviasse a rota.

Segundo a polícia, a dupla estava recebendo apoio de um carro vermelho, onde entraram para fugir após o delito.

O caso será investigado pela Polícia Civil.