Armado, homem é preso com drogas em Manaus

Manaus/AM - Um homem de 26 anos foi preso neste domingo (09) por porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas no bairro Colônia Terra Nova, zona norte da capital.

Com ele, os policiais apreenderam um revólver calibre 38, marca Rossi, numeração D703447, três munições calibre 38, intactas, mais de 30 porções de oxi, quatro porções de maconha e uma balança de precisão.

Segundo informações, durante patrulhamento os policiais receberam denúncia, informando que o suspeito estaria comercializando entorpecentes em plena luz do dia. Ao ser questionado, o homem informou que guardava uma sacola embaixo de sua cama. Durante as buscas, os policiais encontraram a sacola contendo o revólver, as munições e as porções de drogas apreendidas.

O homem foi conduzido ao 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos legais. Na delegacia, foi constatado que ele já possuía passagens pela polícia pelo crime de roubo.