Armado com terçado e faca, trio é preso ao ser flagrado vendendo drogas no Amazonas

Bolsonaro avança sobre as instituições e reação é medrosa e acanhada

Manaus/AM - Três homens foram presos na madrugada de hoje (24), ao serem flagrados comercializando drogas no bairro Nova Esperança, no município de Borba, no interior do Amazonas.

Os suspeitos estavam armados com faca, terçado e na casa de um deles foi encontrada uma espingarda e mais entorpecentes.

Eles foram detido após denúncia anônima. Dois deles foram presos no Nova Esperança e outro no bairro do Recreio, em uma casa na rua Getúlio Vargas.

Um quarto elemento, que seria o responsável pelo imóvel e dono da espingarda conseguiu fugir ao perceber a chegada dos policiais.