Arcebispo abençoa famílias e trabalhadores em cemitério de Manaus

Manaus/AM - O arcebispo metropolitano de Manaus, Dom Leonardo Steiner, esteve no Cemitério Nossa Senhora Aparecida, o cemitério do Tarumã, Zona Oeste da capital, nesta sexta-feira (01). O padre fez a presença da igreja católica e levou bênção aos mortos e palavras de conforto aos familiares enlutados pela perda de seus entes queridos.

Em comemoração ao feriado do 'Dia do Trabalhador', Dom Leonardo também abençoou os trabalhadores do cemitério e proferiu palavras de gratidão por estarem exercendo seus serviços que são essenciais. A presença do arcebispo foi uma grata surpresa aos que estavam no local.

Devido a pandemia do novo coronavírus, não está sendo permitido a realização de velórios para as vítimas do covid-19 e nem a presença de um sacerdote ou ministro para celebrar os sepultamentos. Em virtude disso, a partir deste sábado (02), haverá uma escala para que padres e diáconos, que não estejam no grupo de risco, possam também ser essa presença e abençoar os corpos que serão enterrados.