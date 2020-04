Apresentador se revolta com Sikêra Jr: 'bote sua esposa e filhos na rua no meio do povo'

A vida por um fio na porta de hospital em Manaus

Manaus/AM - O apresentador José Eduardo, da Record de Salvador, na Bahia, mandou um recado para o apresentador Sikêra Jr., ao vivo durante o "Balanço Geral". Enquanto defendia o isolamento social como forma de conter o avanço do coronavírus, o âncora afirmou que o apresentador da RedeTV! mente para ganhar audiência e que fala pro povo ir às ruas em meio à pandemia porque tem outros interesses, e ainda o desafiou a colocar a sua família nas ruas junto do povo, ou chamar as pessoas para ficarem em sua casa.

"É questão de responsabilidade, de falar a verdade para a população. De não ter medo de falar a verdade. Tem um apresentador aí que mente, mente porque já nasceu mentiroso e precisa da mentira para subir. E através de mentiras, enganando a população, ele vai subindo de pouquinho em pouquinho. Porque o senhor não bota o povo dentro de sua casa, com sua mulher e seus filhos?", disse ele.

"As emissoras estão fazendo um trabalho impecável para você não sair de casa. Apenas esse apresentador, que deve ter interesses obscuros, que não me cabem, e que surgiu de paraquedas, tá pedindo para o povo sair de casa. E ele está na cidade que mais está matando de coronavírus".

Por fim, ele acabou dizendo o nome de Sikêra: . "Podem dizer pro Sikêra Jr. que o José Eduardo, de Salvador, tá mandando você colocar sua mulher e seus filhos na rua, no meio do povo todo. Se ele quiser um debate comigo, é na hora, e não precisa ser na televisão. E nem no circo, local que ele está acostumado a ir".

Vale lembrar que nesta quinta-feira (23), Sikêra Jr. foi afastado do programa Alerta Nacional após passar mal na última quarta-feira, com sintomas de coronavírus. Ele afirmou, no entanto, que fez um teste rápido para Covid-19 e deu negativo. Porém, segundo o Uol, fontes da emissora onde ele trabalha apontam que ele possui muitos sintomas da doença, como tosse, febre, dor de cabeça e falta de ar.