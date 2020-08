Apresentações de Carla Pollake em Manaus geram dúvida na CPI da Saúde

Manaus/AM - A CPI da Saúde, em andamento na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), teve como depoente o sócio da empresa Mene e Portela Publicidade, Nílio Braga Portela, economista, que falou sobre relações profissionais com a consultora Carla Pollake.

Questionado pelo presidente da CPI, deputado Péricles Nascimento (PSL) sobre relações profissionais com Carla Pollake, disse que não a conhecia e que foi apresentado a ela pela secretária de Comunicação do governo estadual, Daniela Assayag,

Portela explicou que pagou R$ 16 mil para a consultora Carla Pollake por apresentações que aconteceram nos dias 29 a 31 de janeiro de 2017, feitas em sua empresa, no horário de 14 às 17h. O deputado Serafim Corrêa (PSB) contestou a informação e exibiu foto na qual Carla Pollake aparece em companhia de servidores do Estado, aparentemente no mesmo período.

Portela negou a existência de registros fotográficos ou em vídeo nas datas em que Carla Pollake lhe prestou serviços na sede da Portela Publicidade.

A empresa Mene e Portela Publicidade tem contrato com o governo estadual há 12 anos, o atual é de 2017, informou Portela.