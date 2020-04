Após ter corpo trocado, mulher que morreu na porta de hospital é sepultada em Manaus

A vida por um fio na porta de hospital em Manaus

Manaus/AM - Após quase um dia e meio de espera, foi sepultada na tarde desta sexta-feira (24) Amália Brandão Ribeiro, 53, que morreu na quarta-feira (22), após familiares implorarem por socorro no Hospital de Retaguarda Nilton Lins e funcionários demorarem a atender.

De acordo com a filha dela, identificada por Paula, deste a quinta-feira (23) eles lutam para enterrar o corpo, mas no hospital os funcionários teriam dito que nenhuma Amália tinha falecido no local.

"Procurei várias pessoas para conseguir liberar o corpo da minha mãe.Eles ainda chegaram a liberar o corpo errado, o de um homem desconhecido, depois da confusão conseguimos o corpo certo Eu quero justiça pelo descaso que eles tiveram com a minha mãe em todos os sentidos", disse.

Paula disse ainda, que o outro filho de Amália, um adolescente de 14 anos está inconsolado. "Ele era muito apegado com a minha mãe. Não sabemos como vai ficar agora, só queremos justiça", finalizou.