Após salários atrasados, maqueiros do hospital 28 de Agosto recebem cestas básicas de colegas enfermeiros

Manaus/AM - Um ato de solidariedade marcou os profissionais de saúde do Hospital 28 de Agosto, nesta segunda-feira (4). Os maqueiros da unidade receberam cerca de 50 cestas básicas dos colegas enfermeiros. O grupo é o mesmo que participou da manifestação cobrando melhores condições para atender os pacientes de Covid-19.

“A iniciativa veio da manifestação que todos nós fizemos no dia 27. Houve alguma repercussão ruim e poderia ter sido prejudicial há alguns profissionais. Isso é um fruto positivo dessa manifestação em que a gente pôde lembrar”, disse a enfermeira Karla.

O gesto foi uma forma de demonstrar gratidão aos maqueiros, mesmo eles não sendo diretamente da equipe de enfermagem. “Sem eles não temos como ir a lugar nenhum. A gente não tem como fazer a assistência sozinho”, ressaltou a enfermeira.

Resultado da manifestação

Após a manifestações dos profissionais, o grupo fez um acordo de cooperação para retornar aos trabalhos, foi conversado com a direção. Ainda segundo os profissionais foi esclarecido todas as situações, colocaram a reivindicação da categoria em pauta, algumas já estão sendo atendidas, entre elas situação de ponto eletrônico, atendimentos psicológicos e atendimento no serviço social.