Após reforma de quase R$ 1 milhão, parque é entregue em Manaus

Wilson Lima e a teoria do nada

Manaus/AM - O Parque Urbano Desembargador Paulo Jacob, no Centro de Manaus, foi entregue pelo governador Wilson Lima, totalmente reformado, nesta quinta-feira (16). O projeto de reforma foi realizado pela Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE) e custou R$ 987,5 mil em recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

Localizado entre a avenida Sete de Setembro e a rua Ipixuna, o Parque Urbano Desembargador Paulo Jacob possui 40.357,27m² de área e foi entregue à população em 2010, na primeira fase do Prosamim. De acordo com o governador Wilson Lima, a revitalização vai proporcionar mais uma opção segura de lazer para as famílias.

Após a reforma, a administração do parque é repassada para a Prefeitura de Manaus, que se torna responsável pela manutenção dos espaços. Wilson determinou, ainda, o reforço no policiamento no local.