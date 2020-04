Após protestos, governo diz que tem EPIs em estoque e que 28 de Agosto está preparado

MPF X Aleam, a saúde padece de orgulho

Manaus/AM - Na manhã desta segunda-feira (27), profissionais de saúde que atuam no Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, realizaram manifestação em frente a unidade cobrando Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) para atender os pacientes com casos suspeitos e confirmados de Covid-19 e melhores condições de trabalho. Eles afirmaram que estão em risco de contaminação, com alguns morrendo devido ao descaso com os profissionais.

Em resposta, o Governo do Amazonas afirmou que a Central de Medicamentos do Amazonas (Cema) está reforçada de EPIs, insumos, medicamentos e que o 28 de Agosto recebeu estes itens e está preparado para atender os casos.

Segundo o governo, o 28 de Agosto recebeu os equipamentos na última sexta-feira (24) enviados pela Cema algo que é confirmado pela diretora da unidade, Alessandra dos Santos.

“Meu consumo diário é de 450 batas impermeáveis. Máscara N-95, a gente libera a cada 20, 15 dias. Eles (profissionais de saúde) assinam um protocolo quando recebem a N-95. No dia a dia, todos eles recebem o avental impermeável, os óculos de proteção cada um tem o seu, e isso é permanente do profissional. Eles recebem touca, máscara cirúrgica, isso é liberado diariamente para todos os profissionais da enfermagem”, afirma Alessandra.

O 28 de Agosto recebeu da Cema 1.550 aventais impermeáveis, 1.000 protetores faciais, 3.000 máscaras cirúrgicas, 1.000 toucas; além de 1.000 sapatilhas descartáveis, que chegaram entre os dias 14 e 16 de abril; e 2.050 óculos de proteção facial, que foram entregues nos dias 17 e 18 de abriL, conforme o Governo do Amazonas.

O Estado ainda afirma que a unidade foi estruturada para atender à demanda da Covid-19. De acordo com a diretora, dos 379 leitos, 160 estão recebendo pacientes do novo coronavírus, sendo o quinto andar do complexo reservado apenas para casos confirmados.

Os pacientes alojados no quinto andar do HPS 28 de Agosto estão em fase de recuperação plena, que não requerem cuidados intensivos.

Cema

Entre os principais equipamentos disponíveis no estoque da Cema estão 33.428 aventais (entre descartáveis, impermeáveis e cirúrgicos); 5.395 protetores faciais; 392.302 máscaras (entre cirúrgicas e N-95); 523.800 toucas; 129 óculos de proteção; 8,9 milhões de pares de luvas de procedimento; 244.472 luvas cirúrgicas e 1,2 milhão de sapatilhas descartáveis.

A Central conta, ainda, com 7.623 litros de álcool em gel, 61.127 litros de álcool líquido e estoque satisfatório de medicamentos como hidroxicloroquina, azitromicina, além de testes para Covid-19. A distribuição nas unidades é feita conforme demanda apresentada à Secretaria de Estado de Saúde (Susam).