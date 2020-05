Após perseguição policial, grupo é preso e carro roubado é recuperado em Manaus

A crepioca do vice-governador

Manaus/AM - Policiais militares da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), na madrugada desta quinta-feira (21), recuperaram um carro roubado no bairro João Paulo II, zona leste de Manaus, e prenderam quatro responsáveis pelo roubo, entre eles uma adolescente.

Segundo os policiais, a ação ocorreu depois que a equipe iniciou buscas por um veículo Chevrolet Celta, de cor azul e placa PXM-9767, a partir de informações repassadas pelo Ciops. Na rua Nova Esperança, no João Paulo II, os policiais avistaram o carro descrito que, tentou fugir ao perceber a aproximação da viatura. O veículo foi alcançado e abordado no bairro Jorge Teixeira.

Após revistas pessoais nos quatro ocupantes e no interior do veículo, os policiais encontraram um simulacro de arma de fogo e um aparelho celular da marca Samsung com a tela trincada.

Os policiais entraram em contato com o proprietário do Celta, que foi ao local e reconheceu o carro, que havia sido roubado no início da madrugada, enquanto lanchava. Os quatro ocupantes do veículo, entre eles a adolescente, juntamente com a vítima, o carro e demais objetos encontrados, foram levados para o 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos cabíveis.