Após negar colapso em hospitais, Roberto Cabrini viaja a Manaus

Manaus/AM - O jornalista Roberto Cabrini, do SBT, foi foco de discussão nas redes sociais nesta semana após dizer que há leitos sobrando no sistema de saúde pública e caracterizar o Brasil como um 'caso de sucesso' em relação a pandemia do novo coronavírus.

Cabrini divulgou neste sábado (25), por meio de suas redes sociais, que está em Manaus, uma das cidades mais afetadas pela Covid-19. O Amazonas tem taxa de letalidade superior a do Brasil.

Segundo fontes, Cabrini esteve nesta tarde no Hospital 28 de Agosto.