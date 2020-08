Após morte de sargento e cabo, PM deflagra mega operação em Nova Olinda do Norte

Manaus/AM - Policiais militares viajam nessa terça-feira (4),para o município de Nova Olinda do Norte, no interior do Amazonas para reforçar os trabalhos de buscas pelos responsáveis pelas mortes do 3º Sargento da PolÍcia Militar, Manoel Wagner Silva Souza e do cabo Márcio Carlos de Souza.

A ação vai ser comandada pelo comandante da instituição, coronel Airton Norte. Os PMs foram mortos nessa segunda (3), durante após serem atacados no Rio Abacaxis, enquanto participavam de uma operação na Comunidade Terra Preta.

Além dele, outros dois agentes foram atingidos com um tiro no pescoço e outro no braço. As vítimas foram encaminhadas primeiramente para o hospital da cidade onde seguem internados.

A Polícia Militar lamentou as mortes por meio de nota e a afirma que o ataque não ficará impune. “É uma questão de honra para nós não deixar passar isso em branco”, disse o secretário de Segurança Pública Louismar Bonates.