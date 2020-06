Após fake news, multidão vai a Seas em busca de cartão de benefício social em Manaus

CPI enxerga duto por onde escorre dinheiro da saúde no Amazonas

Manaus/AM - Uma multidão se reuniu na frente da sede da Secretaria de Estado da Assistência Social (Seas) do Amazonas, no bairro Chapada, depois de terem recebido uma fake news pelo celular, afirmando que podiam ir buscar os cartões que do Programa “Apoio Cidadão”.

O cartão é referente ao auxílio de R$ 200 disponibilizado pelo Governo por três meses para a compra de alimentos e produtos de higiene. Eles foram enviados para os endereços cadastrados pelos beneficiados por meio dos Correios.

E quem não recebeu em casa, tinha até o dia 14 de junho para retirar na Seas. O problema é que no fim de semana começou a circular uma lista em aplicativos que informava que a entrega o órgão faria uma nova entrega dos cartões restantes, porém, a notícia era falsa, mas levou centenas de pessoas ao local provocando aglomeração e tumulto.

Muitas pessoas estavam inconformadas com a situação e ainda insistiram para que o cartão fosse entregue, mas não tiveram sucesso. O caso foi registrado e será investigado pela Polícia Civil.