Após confirmação de casos de Coronavírus, Ipixuna suspende atividades não essenciais

O prefeito que Manaus vai escolher

Manaus/AM - O município de Ipixuna decidiu suspender todas as atividades não essenciais como forma de conter a disseminação do coronavírus entre a população. A medida passa a valer a partir dessa terça-feira (23).

Ipixuna e Envira, era as duas únicas cidades do interior que não tinham casos de Covid-19 registrados até o último sábado (20). Desde lá, seis casos já foram confirmados na primeira, sendo que três deles foram importados e são de pessoas que trabalham na linha de frente no combate a doença.

Esses últimos já estão fora do período de transmissão, mesmo assim, a prefeitura quer diminuir os riscos de contaminação e fechou as atividades não essenciais para evitar aglomerações.

A suspensão está prevista para encerrar no próximo dia 28, mas pode ser prorrogada.