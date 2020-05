Após denúncia anônima, polícia recupera carro roubado em Manaus

Coronavirus já entrou dentro de casa

Manaus/AM - Um carro com restrição de roubo foi recuperado por policiais militares da 25ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), nesta sexta-feira (01), na rua Palmito, bairro Zumbi dos Palmares, zona leste da capital.

De acordo com a polícia, uma denúncia anônima informou que havia um veículo, de cor branca, abandonado em via pública do bairro. Os policiais foram ao endereço e localizaram o carro. Após consulta por meio da placa, foi constatado que se tratava de um veículo com restrição de roubo.

O dono do veículo, um homem de 33 anos foi informado e foi conduzido até a Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (DERFV) para os procedimentos cabíveis.