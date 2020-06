Após decisão do STJ, MP entrega documentos apreendidos na Susam à PF

CPI da saúde segue caminho do dinheiro e tempo escurece

Manaus/AM - Cumprindo determinação do ministro Francisco Falcão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), o Ministério Público do Estado do Amazonas entregou a Polícia Federal todo o material apreendido na Operação Apneia, na Secretaria de Saúde do Estado do Amazonas (Susam) e em casa de servidores do estado.

A entrega foi feita diretamente na Polícia Federal depois de conversa mantida entre membros do MP e da PF. Não houve nenhuma operação dentro do Ministério Público como chegou a ser divulgado nas redes sociais.

Com essa determinação, baseada em medida ao STJ, foi direcionado ao MP, que cumpriu a determinação após conversa com a direção da PF.

A medida do STJ foi tomada em razão que os investigados tem foro privilegiado, no caso o Governador do Amazonas Wilson Lima.

A operação Apneia, que investiga compra de aparelhos hospitalares, foi deflagrada na quarta (10) e cumpriu 14 mandados de busca e apreensão.