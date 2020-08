Após cinco meses longe dos gramados, Manaus FC estreia na Série C contra o Vila Nova

Manaus/AM - O Manaus FC retorna aos gramados para realizar um jogo oficial neste sábado (8), na Arena da Amazônia, após cinco meses de paralisação por conta da pandemia do novo coronavírus. O Gavião do Norte já volta com a pressão da estreia no Campeonato Brasileiro da Série C, contra o Vila Nova, às 18h, horário de Manaus, com os portões fechados.

Esse será apenas o segundo jogo entre as duas equipes na história. Os dois se enfrentaram na primeira fase da Copa do Brasil de 2019, no estádio da Colina, com a partida terminando em 1 a 1, com o Vila Nova passando de fase.

O Manaus vai debutar na Série C após ser vice-campeão da Série D do ano passado enquanto que o Vila Nova já foi bicampeão da competição. O time goiano é considerado favorito pela preparação física, mas o Manaus FC deve usar o fator casa e a tática para surpreender o rival.

Transmissão

A partida será transmitida por meio da plataforma de streaming esportivo Dazn.