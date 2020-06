Apoiadores de Bolsonaro realizam carreata neste domingo em Manaus

CPI da saúde segue caminho do dinheiro e tempo escurece

Manaus/AM – Pedindo a retomada integral da atividade econômica, apoiadores do presidente Bolsonaro realizarão neste domingo (14) uma carreata. O grupo irá se reunir, às 15h, no auto posto BR da Avenida das Torres e deverá percorrer as principais vias da cidade até a Ponta Negra.

A reabertura do comércio em Manaus está sendo feito por etapas, conforme decidido pelo governador do estado. Nesta segunda-feira (15) deve iniciar o segundo ciclo.