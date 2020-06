Aplicativo ‘Cadê meu ônibus’ oferece opção de recarga de créditos para passageiros em Manaus

Globo repete Bolsonaro e enterra jornalismo

Como mais uma medida de prevenção ao novo coronavírus, causador da Covid-19, a Prefeitura de Manaus informa aos usuários do Sistema de Transporte Coletivo que o aplicativo “Cadê meu ônibus” agora conta com a opção de recarga de créditos dos cartões eletrônicos utilizados para pagar a passagem, evitando o manuseio de dinheiro nos coletivos.

“O objetivo do prefeito Arthur Virgílio Neto é reforçar as medidas que possam reduzir riscos de contaminação pelo novo coronavírus. Assim, a tecnologia é mais uma aliada para oferecer medidas de segurança dentro dos ônibus. Ao comprar os créditos pelo aplicativo, o passageiro contribui não só para sua segurança, como para a dos operadores do sistema, pois reduz a possibilidade de transmissão da Covid-19, por meio do manuseio de cédulas”, explicou o diretor-presidente do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), Francisco Bezerra.

Quem já possui o cartão – Estudante, Vale-Transporte ou Cartão Cidadão – pode baixar o aplicativo pelo GooglePlay ou App Store. O “Cadê meu ônibus” mostra várias informações sobre linhas, trajetos e pontos de ônibus mais próximos. Na versão Android tem a opção Recarga/Saldo. Ao clicar nesse ícone, o usuário informa o número do cartão, o CPF e a data de nascimento. Após fornecer os dados, a tela abre para o usuário comprar os créditos.

O sistema oferece opções a partir de R$ 15 até R$ 500 para usar no transporte coletivo. Após inserir a quantidade desejada, é necessário informar os dados do titular do cartão de crédito convencional, responsável pelo pagamento. Após confirmação da operação os créditos são inseridos em até 30 minutos no cartão do usuário.

Além da compra pelo aplicativo, a inserção de créditos também pode ser efetuada nos pontos de venda do Sinetram (avenida Constantino Nery, nº 476), nos terminais de integração 2, 3, 4 e 5 e em mais de 300 locais. Para saber os endereços, acesse o www.sinetram.com.br.

“O aplicativo Cadê Meu Ônibus é mais uma facilidade para o usuário do transporte coletivo que, além de poder consultar em tempo real a chegada dos ônibus, agora permite consultar o saldo e realizar a recarga do cartão. É mais uma ferramenta à disposição da população para utilizar os meios eletrônicos para compra de crédito do cartão PassaFácil, evitando o contágio do vírus por meio de cédulas e moedas”, disse o presidente interino do Sinetram, Marco Aurélio Feitosa.