Aos 45 anos, médico Rogélio Campuzano morre de covid-19 em Manaus

Manaus/AM - Rogélio Campuzano, um médico cirurgião bastante conhecido no município de Tabatinga, onde atuava, morreu nessa quinta-feira (11), no Hospital Delphina Aziz vítima da Covid-19.

Campuzano estava internado há quase um mês e lutava contra a doença, mas apresentou complicações no decorrer do tratamento e acabou não resistindo.

A morte de Rogélio causou comoção entre os moradores de Tabatinga e levou uma multidão para as ruas quando o corpo chegou a cidade no período da tarde. Todos queriam prestar as última homenagens e um grande cortejo fúnebre seguiu pelas ruas até o Cemitério São Lázaro.

O médico trabalhava há 15 anos na região e se dedicou a democratizar o acesso da população mais humilde a saúde. Ele promovia vários multidões de cirurgias no Alto Solimões.

Ele também chegou a se candidatar a deputado estadual no ano de 2018, mas não conseguiu se eleger.