ANP divulga edital para leilão de blocos de petróleo e gás natural no Amazonas

Sobre ‘ética bandida’ e intrusos no governo do Amazonas

Manaus/AM - O edital de leilão de blocos de petróleo e gás natural em todo o Brasil foi divulgado pela Agência Nacional do Petróleo (ANP), nesta terça-feira (21). Entre os blocos, foram incluídos 16 do Amazonas, que estão sendo ofertados. A inclusão dos 16 blocos ocorre após aprovação do Tribunal de Contas da União.

O leilão visa atrair novos investimentos para a região, que contempla os municípios de Autazes, Beruri, Borba, Careiro, Itapiranga, Nova Olinda do Norte, Silves, São Sebastião do Uatumã, Urucará, Nhamundá e Parintins.

Os blocos tinham sido excluídos inicialmente pela Agência após questionamento do Ministério Público Federal (MPF), devido a falta de parecer da Fundação Nacional do Índio (Funai) sobre a presença de reservas indígenas na região.

Veja o edital: