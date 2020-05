Ano letivo pode não continuar devido ao avanço do coronavírus no Amazonas

Coronavírus x política e poder

Manaus/AM – O governador Wilson Lima comentou, na noite desta terça-feira (12), sobre a possível perda do ano letivo na rede pública por conta da pandemia do coronavírus no estado.

“A gente ainda não tem uma data prevista para o retorno das atividades presenciais. Mas nós temos o nosso programa ‘Aula em Casa’, em que os alunos acompanham através dos canais da TV Cultura as lições das suas séries”, disse.

Wilson disse ainda que os alunos devem passar por um ‘teste de verificação’, junto aos professores, para saber se as aulas por esse novo meio derem resultados no índice de aprendizado.

“Se houver essa comprovação, nós vamos aproveitar como aulas lecionadas para que não prejudique tanto o ano letivo dos alunos”, finalizou.