Amazonprev retoma atendimento presencial com agendamento em Manaus

Investigações complicam governo do Amazonas

Manaus/AM - A partir desta segunda-feira (20/07), a Fundação Amazonprev passa a adotar o sistema de agendamento eletrônico para todos os seus serviços previdenciários. A data também marca o retorno do atendimento presencial ao público, suspenso por quase quatro meses devido à pandemia causada pelo novo coronavírus.

A novidade foi apresentada à imprensa também nesta segunda, no auditório da instituição previdenciária, no Centro de Manaus, pelo presidente do órgão, André Luiz Zogahib. A secretária de Administração do Estado e presidente do Conselho de Administração da Amazonprev, Inês Carolina Simonetti, também participou do lançamento do serviço.

"Com a medida, os aposentados e pensionistas vão comparecer à sede da Fundação já com a documentação necessária em mãos e no horário marcado para o atendimento. Desta forma também contribuímos para evitar aglomeração de pessoas e, assim, minimizamos os riscos de contaminação dos segurados e servidores pelo vírus do covid-19", informou o presidente da Amazonprev, André Luiz Zogahib.

Para ter acesso, os beneficiários devem acessar o link de Agendamento, disponível no site www.amazonprev.am.gov.br. O primeiro passo é a realização de um cadastro e a criação de senha para visualizar os serviços disponíveis e confirmar o atendimento. Na sequência, o usuário deve escolher a data e hora em que deve comparecer à sede da Amazonprev.