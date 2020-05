Amazonino realiza exames de rotina em São Paulo, mas saúde vai bem

Quando o inimigo é o presidente

Manaus/AM - O ex-governador do Estado, Amazonino Mendes, informou que está concluindo exames de rotina em São Paulo. Em postagem nas redes sociais, ele disse que seu nível de creatinina está retornando ao normal.



Além destes exames, Amazonino frisou que está cumprindo orientações para manter a prática de atividades físicas e que vai realizar uma nova dieta para se manter saudável ainda mais neste período de pandemia do novo coronavírus.



“Continuo lembrando da importância, nestes tempos de pandemia, de se manter distância, usar máscara, lavar as mãos, sempre que possível e evitar tocar a boca, nariz e olhos, quando se está fora de casa. E não se alimentar mais do que o necessário. Cuide de quem você ama cuidando, primeiro, de você. Assim, com o esforço de cada um, ajudaremos o Amazonas a vencer este momento difícil com menos dor para todos nós”, comentou o ex-governador.