Amazonino lidera corrida para a Prefeitura de Manaus, segundo Action

CPI da Seduc revela racha na base do governo e pânico na Assembleia

Pesquisa Action com pre-candidatos a Prefeitura de Manaus, mostra a liderança do ex-governador Amazonino Mendes, com 28,5 % da preferência do eleitorado.

A pesquisa foi realizada entre os dias 6 e 7 deste mês com 1.100 eleitores e está registrada no TRE sob numero AM-07587/2020. Veja os diversos cenários.