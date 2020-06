Amazonense de 17 anos vence concurso literário nacional

CPI da Saúde não foi apenas ‘impedida’ de funcionar: o interesse público é que não prevaleceu

Manaus/AM - O amazonense e poeta Daniel Calebe, 17, venceu na categoria ‘Semear’ o concurso literário ’Tâmaras- poemas para depois do amanhã’. O trabalho do jovem ficou entre os 30 semifinalistas de diversos estados.

Criado pela Polo Cultural Educação e Arte, o festival propôs o semeio das palavras como forma de enfrentar a pandemia do coronavírus: “Se ainda não há cura ao vírus, que a arte viralize afeto e sonhos para os dias que virão. O desafio surgiu não só como uma ferramenta de aproximação das pessoas, por meio da troca de experiência nos versos a serem escritos, mas também como um remédio para injetar empatia e esperança no inconsciente coletivo”, comenta Marcelo Sollero, criador do evento.