Amazonastur realiza sondagem sobre expectativas do turismo pós-pandemia

Manaus/AM - A Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur) vai mapear as atividades do trade turístico do Estado em relação à retomada das atividades e, também, conhecer as perspectivas para o segundo semestre. A partir desta quinta-feira (16/07), a empresa começa a realizar a 2ª Sondagem da Pesquisa do Ambiente de Negócios do Turismo.

Para participar, os empresários do turismo devem acessar o link bit.ly/2aSondagemAmbNegocios e preencher o formulário on-line, que ficará disponível até o dia 31 deste mês, data de encerramento do prazo da pesquisa. O formulário, também, pode ser acessado no site da Amazonastur (www.amazonastur.am.gov.br/pesquisa/).

"Queremos ter uma percepção mais clara do cenário empresarial e das mudanças que ocorrem no ambiente de negócios, bem como medir a atuação da Amazonastur nas dificuldades identificadas. Com esse mapeamento, também estaremos coletando importantes dados para a elaboração de um documento de interesse para os investidores” , declara a presidente da Amazonastur, Roselene Medeiros.

Otimismo na 1ª Sondagem

No resultado da 1ª sondagem, realizada em fevereiro deste ano, os respondentes deixaram evidente o otimismo para a atividade turística em 2020 devido ao bom desempenho de 2019. No comparativo entre 2019 e 2018, houve aumento do faturamento em 46,15%, da margem de lucro em 35,38% e do número de vendas em 44,62%. Também houve aumento do número de clientes em 52,31%.

A perspectiva para 2020 era alcançar uma movimentação de cerca de R$ 700 milhões com a cadeia do turismo.