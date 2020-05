Amazonas ultrapassa 30 mil infectados pelo novo coronavírus

Militares já estão no poder. Não podem é avançar sobre o STF e o Congresso

Manaus/AM - Com 476 novos casos, O Amazonas chegou a 30.282 de infectados pela Covid-19, nesta segunda-feira (25). O número de óbitos é de 1.71, de acordo com o boletim da FVS.

Os casos negativos para Covid-19 somam 38.347, sendo 26.208 em Manaus e 12.139 no interior do estado.

O boletim aponta que 3.886 pessoas com diagnóstico de Covid-19 estão em isolamento social ou domiciliar. Outras 24.112 pessoas já passaram pelo período de quarentena (14 dias) e se recuperaram da doença.

Internações – Entre os casos confirmados de Covid-19 no Amazonas, há 503 pacientes internados, sendo 320 em leitos clínicos (44 na rede privada e 276 na rede pública) e 183 em UTI (64 na rede privada e 119 na rede pública).

Há ainda outros 558 pacientes internados considerados suspeitos e que aguardam a confirmação do diagnóstico. Desses, 408 estão em leitos clínicos (109 na rede privada e 299 na rede pública) e 150 estão em UTI (38 na rede privada e 112 na rede pública).

Notificação – A consolidação dos casos notificados no Amazonas é realizada pela FVS-AM, a partir de informações obtidas em três sistemas de informação: e-SUS notifica, Sistema de Informação da Vigilância Epidemiológica da Gripe (SIVEP-Gripe) e o Gerenciador de Ambiente Laboratorial (GAL). Em Manaus, foram notificados 40.187 casos, enquanto no interior do estado o número chega a 28.442.

Ocupação de leitos - De acordo com números consolidados pela Secretaria de Estado de Saúde (Susam) neste domingo (24/05), a taxa de ocupação de leitos de UTI era 65%. Dos 425 leitos de UTI disponíveis nas unidades da rede estadual de saúde que atendem pacientes de Covid-19, 268 estavam ocupados. Desse total, 179 com pacientes Covid e não-Covid (89).

Em relação aos leitos clínicos, a taxa de ocupação estava em 54% no domingo. Dos 2.164 leitos disponíveis na rede, 1.078 estavam ocupados, sendo 426 com pacientes Covid e não-Covid (652).