Amazonas ultrapassa 25 mil casos de Covid-19 com novo recorde de 1.662 registros em 24h

Manaus/AM – Nesta quinta-feira (21) foi registrado um novo recorde de 1.663 casos de coronavírus em 24h no Amazonas. Com isso, são 25.367 infectados pela doença, de acordo com a FVS. O número de óbitos é de 1.620.

O boletim aponta que 3.484 pessoas com diagnóstico de Covid-19 estão em isolamento social.

Entre os casos confirmados de Covid-19, há 529 pacientes internados, sendo 316 em leitos clínicos (43 na rede privada e 273 na rede pública) e 213 em UTI (72 na rede privada e 141 na rede pública).

Há ainda outros 615 pacientes internados considerados suspeitos e que aguardam diagnóstico. Desses, 461 estão em leitos clínicos (110 na rede privada e 351 na rede pública) e 154 estão em UTI (40 na rede privada e 114 na rede pública).

Nesta quarta-feira (20), a taxa de ocupação de leitos de UTI era 87%. Em relação aos leitos clínicos, a taxa de ocupação estava em 59% na terça-feira.