Amazonas tem queda de 16,5% nas vendas no varejo com chegada do coronavírus

Manaus/AM - As vendas do varejo no comércio do Amazonas teve uma queda de 16,5%¨no mês de março, com o início da pandemia do novo coronavírus no Estado. No mesmo período do ano passado as vendas também tiveram um recuo, mas foi de 5,6%, de acordo com dados da Pesquisa Mensal do Comércio realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgados na última quarta-feira (13).

Para demonstrar o tamanho do impacto da Covid-19 no setor, em janeiro e fevereiro as vendas do varejo tiveram um aumento de 6%. Já em todo o acumulado do ano passado, o comércio fechou com alta de 9,8%.

Com o resultado, o Amazonas passou a ocupar a 14ª posição entre os estados brasileiros em relação as vendas no varejo.O setor é um dos que mais foi afetado pela pandemia devido às restrições impostas de fechamento do comércio não essencial e das medidas de isolamento da população.