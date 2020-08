Amazonas tem mais 803 casos de Covid-19 e está perto de alcançar 90 mil recuperados

Manaus/AM - Os casos de Covid-19 no Amazonas aumentaram para 105.857 nesta sexta-feira (7), com mais 803 pessoas contaminadas pelo vírus, conforme dados do boletim epidemiológico da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM). O Estado também registrou mais 714 pessoas recuperadas da doença, chegando a 89.651 o número de pessoas que passaram pelo período de quarentena (14 dias).

Dos 105.857 casos confirmados no Amazonas até esta sexta-feira, 37.218 são de Manaus (35,16%) e 68.639 do interior do estado (64,84%).

Conforme o boletim, foram confirmados mais 10 óbitos pela doença, quatro ocorridos nas últimas 24 horas e seis que tiveram confirmação diagnóstica na data de hoje, elevando para 3.345 o total de mortes.

O boletim aponta ainda que 12.861 pessoas com diagnóstico de Covid-19 estão sendo acompanhadas, ou seja, são casos confirmados nos últimos 14 dias, que se encontram internados ou em isolamento domiciliar.

Internações

Entre os casos confirmados de Covid-19 no Amazonas, há 184 pacientes internados, sendo 123 em leitos clínicos (nove na rede privada e 114 na rede pública) e 61 em UTI (15 na rede privada e 46 na rede pública).

Há ainda outros 68 pacientes internados considerados suspeitos e que aguardam a confirmação do diagnóstico. Desses, 42 estão em leitos clínicos (20 na rede privada e 22 na rede pública) e 26 estão em UTI (19 na rede privada e sete na rede pública).

Ocupação de leitos

Conforme os números consolidados pela Secretaria de Estado de Saúde (Susam), nesta quinta-feira, a taxa de ocupação de leitos de UTI Covid era de 32%. Em relação aos leitos clínicos Covid, a taxa de ocupação estava em 31%.