Amazonas tem 1.007 novos casos confirmados de Covid-19

Amazonas precisa respirar

Manaus/AM - Mais 1.007 casos de Covid-19 foram confirmados no Amazonas nesta sexta-feira (3), totalizando 74.537 casos confirmados do novo coronavírus no estado, segundo boletim epidemiológico consolidado pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM).

Ainda foram confirmados mais 25 óbitos pela doença, dos quais 16 ocorridos nas últimas 24 horas, e outros nove que tiveram confirmação diagnóstica na data de hoje, elevando para 2.887 o total de mortes. Na capital, de acordo com dados da Prefeitura de Manaus desta quinta-feira (2), foram registrados 28 sepultamentos e três óbitos domiciliares.

Ao todo, 60.743 pessoas já passaram pelo período de quarentena (14 dias) e se recuperaram da doença. O boletim aponta ainda que 10.907 pessoas com diagnóstico de Covid-19 estão sendo acompanhadas, ou seja, são casos confirmados nos últimos 14 dias, que se encontram internados ou em isolamento domiciliar.

Internações

Entre os casos confirmados de Covid-19 no Amazonas, há 281 pacientes internados, sendo 188 em leitos clínicos (19 na rede privada e 169 na rede pública) e 93 em UTI (24 na rede privada e 69 na rede pública).

Há ainda outros 163 pacientes internados considerados suspeitos e que aguardam a confirmação do diagnóstico. Desses, 120 estão em leitos clínicos (14 na rede privada e 106 na rede pública) e 43 estão em UTI (13 na rede privada e 30 na rede pública).

Ocupação de leitos

Conforme os números consolidados pela Secretaria de Estado de Saúde (Susam) nesta quinta-feira (02/07), a taxa de ocupação de leitos de UTI Covid era de 54% e a taxa de UTI não-Covid era de 65%.

Em relação aos leitos clínicos Covid, a taxa de ocupação estava em 45% nesta quinta, já os leitos não-Covid registravam 71% de ocupação.