Amazonas registra recorde de 2.638 novos casos de coronavírus em 24h e ultrapassa 36 mil infectados

Manaus/AM – Nesta quinta-feira (28) foi registrado um novo recorde de casos de coronavírus com 2.638 em 24h. O número total de infectados chegou a 36.146, de acordo com o boletim da FVS.

O número de mortes é de 1964. O aumento do número dos casos se deve a ampliação da rede de diagnostico no interior do Amazonas, com a realização dos testes rápidos, de acordo com o governo do estado.