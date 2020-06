Amazonas registra 627 novos casos de covid-19; total é de 69.649

Pollake vira o centro das preocupações no governo.

Manaus/AM - O Amazonas diagnosticou mais 627 casos de Covid-19 neste domingo (28/06), sendo quatro casos confirmados por exame de biologia molecular RT-PCR, que detecta casos novos que estão entre o terceiro e o sexto dia de sintomas da doença, e 623 por testes rápidos, com data de sintomas entre oito a 60 dias, totalizando 69.649 casos confirmados do novo coronavírus no estado, segundo boletim epidemiológico consolidado pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM).

Dos 69.649 casos confirmados no Amazonas até este domingo (28/06), 27.122 são de Manaus (38,94%), que também soma 1.770 óbitos.