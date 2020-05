Amazonas registra 501 mortes confirmadas por coronavírus

Coronavirus já entrou dentro de casa

Manaus/AM - Com o aumento do número de casos de coronavírus no Amazonas para 6.062, sendo 2.404 do interior do estado, o número de óbitos confirmados pela doença também subiu.

De acordo com a Fundação de Vigilância em Saúde (FVS), o Amazonas tem até este sábado (2), 501 mortes pela Covid-19, sendo 368 em Manaus e 133 no interior.

Os 26 municípios do interior com óbitos confirmados até o momento são: Manacapuru (30), Parintins (14); Iranduba (10); Itacoatiara (10); Coari (10); Maués (9); Tabatinga (9); Autazes (8); Careiro Castanho (3); Tefé (3); Santo Antônio do Içá (2); Rio Preto da Eva (2); Presidente Figueiredo (2); São Paulo de Olivença (2); Benjamin Constant (2); Tonantins (2); Urucará (2); Manaquiri (2); Beruri (2); Novo Airão (2); Borba (2); Carauari (1); Tapauá (1); Itapiranga (1); Manicoré (1); e Barcelos (1); totalizando 133 mortes por Covid-19 entre pacientes do interior.

Outros 64 óbitos estão em investigação e 31 foram descartados para o novo coronavírus.