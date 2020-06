Amazonas registra 44.347 casos de coronavírus e 2.138 óbitos

Quem pode parar Bolsonaro já está nas ruas

Manaus/AM – Com 1.152 novos casos, o Amazonas registrou nesta quarta-feira (3), 44.347 infectados pela Covid-19. O número de óbitos é de 2.138, com 20 ocorrida em 24h.

O boletim aponta 6.657 pessoas com diagnóstico de Covid-19 que estão sendo acompanhadas, ou seja, são casos confirmados nos últimos 14 dias, que se encontram internados ou em isolamento domiciliar.

Internações – Entre os casos confirmados de Covid-19 no Amazonas, há 464 pacientes internados, sendo 279 em leitos clínicos (36 na rede privada e 243 na rede pública) e 185 em UTI (65 na rede privada e 120 na rede pública).

Há ainda outros 422 pacientes internados considerados suspeitos e que aguardam a confirmação do diagnóstico. Desses, 295 estão em leitos clínicos (41 na rede privada e 254 na rede pública) e 127 estão em UTI (23 na rede privada e 104 na rede pública).

Notificação – A consolidação dos casos notificados no Amazonas é realizada pela FVS-AM a partir de informações obtidas em três sistemas de informação: e-SUS notifica, Sistema de Informação da Vigilância Epidemiológica da Gripe (SIVEP-Gripe) e o Gerenciador de Ambiente Laboratorial (GAL). Em Manaus, foram notificados 50.045 casos, enquanto no interior do estado o número chega a 47.464.