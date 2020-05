Amazonas registra 41.378 casos de coronavírus; boletim será ampliado

Globo cria sua 'polícia' para patrulhar redes sociais

Manaus/AM – Com 818 novos casos, o Amazonas registrou 41.378 infectados pela Covid-19, neste domingo (31), de acordo com o boletim da FVS. O total de óbitos é de 2.052.

A partir desta edição, o boletim passa a apresentar dados detalhados de hospitalização, óbitos, casos confirmados e a evolução diária da doença no Amazonas, especificando os índices da capital e do interior por data.

“Quando divulgamos os números absolutos, sem os detalhamentos, a impressão que dá, ao olhar os dados acumulados, é que continuamos com uma subida constante. Nós agora temos gráficos adicionais: além da curva de casos e de óbitos acumulados, teremos também as hospitalizações por Covid no estado, em Manaus e no interior. A partir deles conseguimos perceber claramente a redução”, explicou a diretora-presidente da FVS-AM, Rosemary Costa Pinto.

A titular da FVS-AM assinala que houve, nas últimas duas semanas, uma redução de 50% no número de hospitalizações. “Trabalhamos também dados sociodemográficos, em que nós avaliamos o isolamento social, a população maior de 60 anos, que são os mais suscetíveis de agravar, a proporção de indígenas e a distância para a capital”, complementa.

Boletim – De acordo com o boletim divulgado neste domingo, foram confirmados por exame laboratorial mais cinco óbitos pela doença, todos ocorridos nas últimas 24 horas, elevando para 2.052 o total de mortes. Na capital, de acordo com dados da Prefeitura de Manaus deste sábado (30/05), foram registrados 38 sepultamentos, sete óbitos domiciliares e uma cremação.

O boletim aponta que 5.698 pessoas com diagnóstico de Covid-19 estão em isolamento social ou domiciliar. Outras 33.140 pessoas já passaram pelo período de quarentena (14 dias) e se recuperaram da doença.

Internações – Entre os casos confirmados de Covid-19 no Amazonas, há 488 pacientes internados, sendo 302 em leitos clínicos (42 na rede privada e 260 na rede pública) e 186 em UTI (63 na rede privada e 123 na rede pública).

Há ainda outros 406 pacientes internados considerados suspeitos e que aguardam a confirmação do diagnóstico. Desses, 284 estão em leitos clínicos (64 na rede privada e 220 na rede pública) e 122 estão em UTI (24 na rede privada e 98 na rede pública).

Notificação – A consolidação dos casos notificados no Amazonas é realizada pela FVS-AM a partir de informações obtidas em três sistemas de informação: e-SUS notifica, Sistema de Informação da Vigilância Epidemiológica da Gripe (SIVEP-Gripe) e o Gerenciador de Ambiente Laboratorial (GAL). Em Manaus, foram notificados 48.042 casos, enquanto no interior do Estado o número chega a 40.682.

Na edição do sábado (30), o boletim informou um total de 54.308 casos notificados em Manaus por conta de uma duplicidade de alguns óbitos, quantitativo que já está incluso no número de notificados. O valor correto dos casos notificados em Manaus no sábado foi de 47.620.

Ocupação de leitos – De acordo com números consolidados pela Secretaria de Estado de Saúde (Susam) neste sábado (30/05), a taxa de ocupação de leitos de UTI Covid era de 71%, e a taxa de UTI não-Covid era de 69%.

Em relação aos leitos clínicos Covid, a taxa de ocupação estava em 46% neste sábado; já os leitos não-Covid registravam 56% de ocupação.