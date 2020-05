Amazonas registra 31.949 casos de coronavírus e 1.852 óbitos

PF e PGR não podem perder o respeito da sociedade

Manaus/AM – Com 1.667 novos casos, o Amazonas registrou 31.949 infectados pelo coronavírus, segundo boletim da FVS, divulgado nesta terça-feira (26). O número de mortes é de 1.852.

Nesta edição do boletim, foram confirmados por exame laboratorial mais 71 óbitos pela doença, sendo 23 ocorridos nas últimas 24 horas. Na capital, de acordo com dados da Prefeitura de Manaus desta segunda-feira (25), foram registrados 42 sepultamentos e 13 óbitos domiciliares.

Os casos negativos para Covid-19 somam 38.560, sendo 26.258 em Manaus e 12.302 no interior do Estado.

O boletim aponta que 4.134 pessoas com diagnóstico de Covid-19 estão em isolamento social ou domiciliar. Outras 25.465 pessoas já passaram pelo período de quarentena (14 dias) e se recuperaram da doença.

Internações – Entre os casos confirmados de Covid-19 no Amazonas, há 498 pacientes internados, sendo 316 em leitos clínicos (51 na rede privada e 265 na rede pública) e 182 em UTI (65 na rede privada e 117 na rede pública).

Há ainda outros 531 pacientes internados considerados suspeitos e que aguardam a confirmação do diagnóstico. Desses, 378 estão em leitos clínicos (98 na rede privada e 280 na rede pública) e 153 estão em UTI (37 na rede privada e 116 na rede pública).

Notificação – A consolidação dos casos notificados no Amazonas é realizada pela FVS-AM a partir de três sistemas de informação: e-SUS notifica, Sistema de Informação da Vigilância Epidemiológica da Gripe (SIVEP-Gripe) e o Gerenciador de Ambiente Laboratorial (GAL). Em Manaus, foram notificados 40.660 casos, enquanto no interior do estado o número chega a 29.849.

Ocupação de leitos - De acordo com números consolidados pela Secretaria de Estado de Saúde (Susam) nesta segunda-feira (25/05), a taxa de ocupação de leitos de UTI Covid era 82% e a taxa de UTI não-Covid era de 63%.

Em relação aos leitos clínicos Covid, a taxa de ocupação estava em 51% nesta segunda, já os leitos não-Covid registravam 55% de ocupação.