Amazonas recebe mais 2 mil testes para diagnóstico da Covid-19 doados pela Petrobras

Manaus/AM - Esta semana, a Petrobras doará um lote de 2000 testagens para diagnóstico de Covid-19 ao Laboratório Central de Saúde Pública do Amazonas (Lacen-AM). Os testes são do tipo RT-PCR, considerados "padrão ouro" pelo Center for Disease Control and Prevention (CDC), pois fornecem um diagnóstico preciso na identificação da presença do vírus.

A inciativa conta com o apoio do Ministério da Saúde que está auxiliando a Petrobras na logística de distribuição. O Estado já havia recebido 10 mil testagens da companhia, que vem realizando um conjunto de ações no combate ao coronavírus:



“Desde o início da pandemia a Petrobras tem atuado em diferentes frentes no combate e prevenção da Covid-19. Em parceria com o SUS, foram distribuídos 600 mil testes RT-PCR; doamos para a população no entorno de nossas operações álcool em gel e sabonete líquido para higienização; e Secretarias de Saúde e hospitais de diversas localidades do país receberam equipamentos de proteção individual como luvas, óculos, máscaras, toucas, entre outros itens. Além disso, a companhia está distribuindo, em parceria com a BR Distribuidora, combustíveis para os estados, para abastecer ambulâncias, veículos de transporte de médicos e geradores de hospitais públicos e filantrópicos. Acreditamos que somente com a integração de esforços entre a iniciativa privada, o poder público e a sociedade civil sairemos dessa pandemia”, afirma a gerente executiva de Responsabilidade Social, Olinta Cardoso.