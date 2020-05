Amazonas recebe carga de EPIs e mais de 6 mil testes rápidos de Covid-19

Bolsonaro fica fortalecido e mais perigoso

Manaus/AM - O Amazonas recebeu, na noite desta sexta-feira (22), um novo carregamento de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e testes rápidos que vão reforçar as ações de combate ao novo coronavírus na capital e no interior. A carga inclui 15 mil unidades de aventais descartáveis, além de um lote com seis mil testes rápidos de uma empresa do Pólo Industrial.

Para a secretária de saúde, Simone Papaiz, as doações contribuem para o trabalho desenvolvido no estado para combater à Covid-19.

A mesma empresa já tinha realizado a doação de 500 tablets para a Secretaria de Estado de Saúde (Susam), que darão apoio ao trabalho de atendimento realizado pela rede de saúde estadual aos pacientes de Covid-19.

Os primeiros aparelhos foram entregues para a Coordenação Estadual de Controle de Infecção e Serviço de Saúde, da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS), que atua nas unidades hospitalares de referência e retaguarda para Covid-19, com o monitoramento diário de casos confirmados e envio de dados aos sistemas de informação pactuados pela Susam e FVS.

Além dos tablets, a empresa também doou 50 termômetros a distância, cinco mil máscaras N95 e 12 mil litros de água sanitária para ajudar na higienização das unidade de saúde.